Media & static asset streaming module for node.js http(s) server

Compatibility

(Tested on IE 6+, FF, Chrome, Mobile Safari - IE/Edge - Chrome and Brave)

Installation

npm install mediaserver

Application Sample

Visit sample folder for sample application.

Sample Usage

var http = require ( 'http' ), ms = require ( 'mediaserver' ); http.createServer( function ( req, res ) { ms.pipe(req, res, "music.mp3" ); }).listen( 1337 , '127.0.0.1' );

from the client side

< audio controls > < source src = "http://127.0.0.1:1337/" type = "audio/mpeg" > Your browser does not support the audio element. </ audio >

express

app.get( '/music.mp3' , function ( req, res ) { ms.pipe(req, res, "/music.mp3" ); });

API

.noCache (true/false) enable/disable caching file stat results (default enabled)

.mediaTypes Dictionary of media types and their corresponding media identifiers (i.e. "mp4" => "video/mpeg")

.pipe(request, response, path, extension or media identifier) pipe a file from file system to browser

LICENSE

MIT