Persian and gregorian DateTimePicker with Angular 6+ and AngularMaterials 6+ and Bootstrap 4+

Installing package via npm:

npm install mds .angular .datetimepicker @ latest

Demo

How To Use:

First add import to your module,

import { MdsAngularPersianDateTimePickerModule } from 'mds.angular.datetimepicker' ; @NgModule({ declarations : [AppComponent], imports : [BrowserModule, MdsAngularPersianDateTimePickerModule], providers : [], bootstrap : [AppComponent] }) export class AppModule { }

Install Requirements: You can install these packages as follows:

npm install mds .persian .datetime npm install @ angular / material @angular/cdk npm install @angular/animations npm install jquery npm install popper.js npm install bootstrap

Guidance: You can add bootstrap and jquery to your angular 6+ project as follows: Open angular.json add these lines

"styles" : [ "node_modules/@angular/material/prebuilt-themes/indigo-pink.css" , "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" , "src/styles.css" ], "scripts" : [ "node_modules/jquery/dist/jquery.min.js" , "node_modules/popper.js/dist/umd/popper.min.js" , "node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js" ]

Add to view:

< mds-angular-persian-datetimepicker [( ngModel )]= "mdsDateTimePickerObject" [ inLine ]= "false" [ placeHolder ]= "'Mds DateTime Picker'" > </ mds-angular-persian-datetimepicker >

Options

Name Type Values Description isPersian boolean true, [false] Is date time picker persian or gregorian timePicker boolean true, [false] Is time picker enable templateType Enumeration 1, [2] You can choose how your date time picker generate

In materials you have animations

1 = bootstrap

2 = material inLine boolean false, [true] Show date time picker as in line in page textBoxType Enumeration 1, [2] If you choose [inLine]="false" it shows a textbox as picker

You can choose how should it shows

1 = withButton

2 = withoutButton placeHolder string Place holder of text box buttonIcon string Icon of datepicker button

Sample:

<span class="fa fa-calendar" aria-hidden="true"></span>

Default is 📅

rangeSelector boolean false, [true] Is date picker range selector format string format string Format of showing date time

فرمت پیش فرض 1393/09/14 13:49:40

yyyy: سال چهار رقمی

yy: سال دو رقمی

MMMM: نام ماه

MM: عدد دو رقمی ماه

dddd: نام روز هفته

dd: عدد دو رقمی روز ماه

HH: ساعت دو رقمی با فرمت 00 تا 24

hh: ساعت دو رقمی با فرمت 00 تا 12

mm: عدد دو رقمی دقیقه

ss: ثانیه دو رقمی

fff: میلی ثانیه 3 رقمی

ff: میلی ثانیه 2 رقمی

tt: ب.ظ یا ق.ظ



Events

Name Description dateChanged(date: IMdsAngularDateTimePickerDate) Occurs whenever selected date change rangeDateChanged(rangeDate: IMdsAngularDateTimePickerRangeDate) Occurs whenever selected range date change keyDown(event: IEventModel) Occurs whenever keydown event fires on datepicker text box blur(event: IEventModel) Occurs whenever blur event fires on datepicker text box focus(event: IEventModel) Occurs whenever focus event fires on datepicker text box

Sample

< mds-angular-persian-datetimepicker ( dateChanged )= "mdsDatePicker2OnDateChange($event)" ( rangeDateChanged )= "mdsDatePicker1OnDateRangeChange($event)" [ isPersian ]= "false" [ templateType ]= "1" [ rangeSelector ]= "true" > </ mds-angular-persian-datetimepicker >

https://github.com/Mds92/Mds92.github.io/tree/master/MdsDateTimePickerSample