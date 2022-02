mdown

Markdown to React.

Install

$ yarn add mdown

Usage

type TMarkdownToReactConfig = { blockquote?: FC<TComponentBlockquote>, code?: FC<TComponentCode>, codespan?: FC<TComponentCodespan>, del?: FC<TComponentDel>, em?: FC<TComponentEm>, heading?: FC<TComponentHeading>, hr?: FC<TComponentHr>, image?: FC<TComponentImage>, link?: FC<TComponentLink>, list?: FC<TComponentList>, listItem?: FC<TComponentListItem>, paragraph?: FC<TComponentParagraph>, strong?: FC<TComponentStrong>, table?: FC<TComponentTable>, tableCell?: FC<TComponentTableCell>, tableHeaderCell?: FC<TComponentTableHeaderCell>, tableRow?: FC<TComponentTableRow>, text?: FC<TComponentText> } const markdownToReact: ( makrdown: string , config: TMarkdownToReactConfig ) => ReactNode