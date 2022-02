md2react

npm install --save md2react

See md2react playground

Example

global.React = require ( 'react' ); var md2react = require ( 'md2react' ); var md = '# Hello md2react' ; var html = React.renderToString(md2react(md));

Checklist

Compiled elements are given checked/unchecked class if bullet has checkbox.

var md = '- [x] a

- [ ] b

- c' ; var html = React.renderToString(md2react(md, tasklist : true ));

< div > < ul > < li class = "checked" > < p > a </ p > </ li > < li class = "unchecked" > < p > b </ p > </ li > < li class = "" > < p > c </ p > </ li > </ ul > </ div >

Write your checklist style

API

md2react(markdown: string , mdastOptionsWithSanitize: Object): ReactElement

See mdast detail in wooorm/mdast

And sanitize: true uses dompurify to raw html input(examle, <span onload='alert(1)'></span> )

ChangeLog

Support table align

Update mdast to 0.12.0

Fix table align

LICENSE

MIT