A simple library to convert markdown content to JSON object.

Install

Install with npm:

$ npm install --save md-2-json

Usage

Simple content

var md2json = require ( 'md-2-json' ); md2json.parse( 'This is a markdown content' );

Multiline Content

var md2json = require ( 'md-2-json' ); var mdContent = ` # Heading 1 This is a para - This is a list ## Heading 2 This is a para ` md2json.parse(mdContent);

Converting JSON to MD string

The method toMd can be used to convert the JSON Object to Markdown string.