This repository not in active maintain state. Please use cryptian library instead of this library.

MCrypt bindings for Node.js

Install

npm install mcrypt

var mcrypt = require ( 'mcrypt' );

There are 3 exposed common functions in the package. These functions are getAlgorithmNames() , getModeNames() and MCrypt() constructor function. Also there are some functions under the prototype of MCrypt() constructor function.

getAlgorithmNames() : Array

getAlgorithmNames() returns an array that contains available algorithm names.

var mcrypt = require ( 'mcrypt' ); var algos = mcrypt.getAlgorithmNames(); console .log(algos);

Expected result like that

[ 'cast -128 ', 'gost', 'rijndael -128 ', 'twofish', 'arcfour', 'cast -256 ', 'loki97', 'rijndael -192 ', 'saferplus', 'wake', 'blowfish-compat', 'des', 'rijndael -256 ', 'serpent', 'xtea', 'blowfish', 'enigma', 'rc2', 'tripledes' ]

getModeNames() : Array

getModeNames() returns an array that contains available mode names.

var mcrypt = require ( 'mcrypt' ); var algos = mcrypt.getModeNames(); console .log(algos);

Expected result like that

[ 'cbc', 'cfb', 'ctr', 'ecb', 'ncfb', 'nofb', 'ofb', 'stream' ]

MCrypt(algorithm, mode) : Object

MCrypt(algorithm, mode) is a constructor function to create object for cipher and decipher operations. algorithm is a required parameter and one of the values of array returned by getAlgorithmNames() . mode is required parameter and one of the values of array returned by getModeNames() .

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var desEcb = new MCrypt( 'des' , 'ecb' );

There are some prototype functions to make cipher decipher operations and to identify algorithm properties.

We are need to open() with a key for decrypt() and encrypt() operations also we should set an iv if required by algorithm in other case iv is optional parameter. key and iv should be string or Buffer

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var desEcb = new MCrypt( 'des' , 'ecb' ); desEcb.open( 'madepass' );

encrypt(plaintext) : Buffer

encrypt() returns a Buffer object that contains ciphertext of plaintext parameter. plaintext parameter should be string or Buffer

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var desEcb = new MCrypt( 'des' , 'ecb' ); desEcb.open( 'madepass' ); var ciphertext = desEcb.encrypt( 'this is top secret message!' ); console .log(ciphertext.toString( 'base64' ));

Expected result like that

fkJnIgtiH8nsGDryyuIsmyf5vABMGStlpACfKCTifvA =

decrypt(ciphertext) : Buffer

decrypt() returns a Buffer object that contains plaintext of ciphertext parameter. ciphertext parameter should be Buffer

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var desEcb = new MCrypt( 'des' , 'ecb' ); desEcb.open( 'madepass' ); var plaintext = desEcb.decrypt( new Buffer( 'fkJnIgtiH8nsGDryyuIsmyf5vABMGStlpACfKCTifvA=' , 'base64' )); console .log(plaintext.toString());

Expected result like that

this is top secret message!

generateIv() : Buffer

generateIv() function generates IV randomly.

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); var iv = blowfishCfb.generateIv(); blowfishCfb.open( 'somekey' , iv); var ciphertext = blowfishCfb.encrypt( 'sometext' ); console .log(Buffer.concat([iv, ciphertext]).toString( 'base64' ));

validateKeySize() is a function to disable or enable key size validation on open()

var mc = new MCrypt( 'blowfish' , 'ecb' ); mc.validateKeySize( false ); mc.open( 'typeconfig.sys^_-' );

validateIvSize() is a function to disable or enable iv size validation on open()

var mc = new MCrypt( 'rijndael-256' , 'cbc' ); mc.validateIvSize( false ); mc.open( '$verysec$retkey$' , 'foobar' );

selfTest() : Boolean

selfTest() is an utility function to make test algorithm internally and returns boolean value of status

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); console .log(blowfishCfb.selfTest());

isBlockAlgorithmMode() : Boolean

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); console .log(blowfishCfb.isBlockAlgorithmMode());

isBlockAlgorithm() : Boolean

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); console .log(blowfishCfb.isBlockAlgorithm());

isBlockMode() : Boolean

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); console .log(blowfishCfb.isBlockMode());

getBlockSize() : Number

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); console .log(blowfishCfb.getBlockSize());

getKeySize() : Number

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); console .log(blowfishCfb.getKeySize());

getSupportedKeySizes() : Array

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); console .log(blowfishCfb.getSupportedKeySizes());

getIvSize() : Number

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); console .log(blowfishCfb.getIvSize());

hasIv() : Boolean

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); console .log(blowfishCfb.hasIv());

getAlgorithmName() : String

var MCrypt = require ( 'mcrypt' ).MCrypt; var blowfishCfb = new MCrypt( 'blowfish' , 'cfb' ); console .log(blowfishCfb.getAlgorithmName());

getModeName() : String