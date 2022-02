mbview

Watch MBTiles in your localhost

% npm install % export MAPBOX_ACCESS_TOKEN= 'pk.0000.1111' % node cli.js --port 9000 ~/roads.mbtiles ~/taco-places.mbtiles

You can obtain a mapbox public token by signing up here.

Global install

% npm install -g @mapbox/mbview % mbview

Or just try the demo

% cd examples % ./try.sh

Type mbview --help to see the parameters available.

Awesome stuff