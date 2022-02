Maz-ui is a standalone components library for Vue.JS & Nuxt.JS (v3.x)

Install

Getting Started

npm install maz-ui@next Or yarn add maz-ui@next

Import necessary CSS file

In the main.js or main.ts , import these files.

import "maz-ui/css/main.css" ;

Recommanded

To optimize your bundle size, it's recommanded to use the partial import

Global component installation (recommanded)

Example with some components

import { createApp } from 'vue' ... import MazBtn from 'maz-ui/components/MazBtn' import MazInput from 'maz-ui/components/MazInput' import MazPhoneNumberInput from 'maz-ui/components/MazPhoneNumberInput' ... const app = createApp(App) ... app.component( 'MazBtn' , MazBtn) app.component( 'MazInput' , MazInput) app.component( 'MazPhoneNumberInput' , MazPhoneNumberInput) ...

Component import

Import the module chosen directly in your component

< template > < MazBtn > Button </ MazBtn > </ template > < script lang = "ts" setup > import MazBtn from "maz-ui/components/MazBtn" ; </ script >

Not recommanded

Fully library installation

import { createApp } from "vue" ; import components from "maz-ui/components" ; import "maz-ui/css/main.css" ; const app = createApp(App); Object .entries(components).forEach( ( [componentName, component] ) => { app.component(componentName, component); });

LICENSE

MIT