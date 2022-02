This is the pure Node API for reading MaxMind DB files. MaxMind DB is a binary file format that stores data indexed by IP address subnets (IPv4 or IPv6).

WARNING

.open(Sync) needs to be called once before abusing .getGeoData(Sync)

needs to be called once before abusing this is version 0.1.0! the API is not compitable with 0.0.*

Most IP's don't seem to have city data in the GeoLite2 City database. Only american cities are present, if your IP is american but not returning a city try to replace the last number of your IP by a 0 (only with a IPv4 address. for IPv6 address it doesn't seem to work).

Install

npm i maxmind-db-reader

Example

Async

var mmdbreader = require ( 'maxmind-db-reader' ); mmdbreader.open( './countries.mmdb' , function ( err,countries ) { countries.getGeoData( '128.101.101.101' , function ( err,geodata ) { console .log(geodata); }); });

Sync

var mmdbreader = require ( 'maxmind-db-reader' ); var countries = mmdbreader.openSync( './countries.mmdb' ); var geodata = countries.getGeoDataSync( '128.101.101.101' ); console .log(geodata);

Mixed (Sync init, Async request)

var mmdbreader = require ( 'maxmind-db-reader' ); var countries = mmdbreader.openSync( './countries.mmdb' ); countries.getGeoData( '128.101.101.101' , function ( err,geodata ) { console .log(geodata); });

Result

{ "city" : { "geoname_id" : 5037649 , "names" : { "de" : "Minneapolis" , "en" : "Minneapolis" , "es" : "Mineápolis" , "fr" : "Minneapolis" , "ja" : "ミネアポリス" , "pt-BR" : "Minneapolis" , "ru" : "Миннеаполис" , "zh-CN" : "明尼阿波利斯" } }, "continent" : { "code" : "NA" , "geoname_id" : 6255149 , "names" : { "de" : "Nordamerika" , "en" : "North America" , "es" : "Norteamérica" , "fr" : "Amérique du Nord" , "ja" : "北アメリカ" , "pt-BR" : "América do Norte" , "ru" : "Северная Америка" , "zh-CN" : "北美洲" } }, "country" : { "geoname_id" : 6252001 , "iso_code" : "US" , "names" : { "de" : "USA" , "en" : "United States" , "es" : "Estados Unidos" , "fr" : "États-Unis" , "ja" : "アメリカ合衆国" , "pt-BR" : "Estados Unidos" , "ru" : "США" , "zh-CN" : "美国" } }, "location" : { "latitude" : 44.9759 , "longitude" : -93.2166 , "metro_code" : "613" , "time_zone" : "America/Chicago" }, "postal" : { "code" : "55414" }, "registered_country" : { "geoname_id" : 6252001 , "iso_code" : "US" , "names" : { "de" : "USA" , "en" : "United States" , "es" : "Estados Unidos" , "fr" : "États-Unis" , "ja" : "アメリカ合衆国" , "pt-BR" : "Estados Unidos" , "ru" : "США" , "zh-CN" : "美国" } }, "subdivisions" : [ { "geoname_id" : 5037779 , "iso_code" : "MN" , "names" : { "en" : "Minnesota" , "es" : "Minnesota" , "ja" : "ミネソタ州" , "ru" : "Миннесота" } } ] }

API

maxmind-db-reader

.open (databasePath, callback(err, maxmind-db-reader)) void

.openSync (databasePath) maxmind-db-reader

maxmind-db-reader()