MaxCDN API for Node.js

Note: Unit tests have been run agaist latest 4.x and 5.x versions of Node.js.

Install

npm install maxcdn

Usage

Initialize

var maxcdn = require ( 'maxcdn' ).create( 'COMPANY_ALIAS' , 'CONSUMER_KEY' , 'CONSUMER_SECRET' );

maxcdn.get( 'reports/stats.json/daily' , function ( err, results ) { if (err) { console .trace(err); return ; } console .dir(results); });

var updates = { street1 : '555 Some St.' , street2 : 'Suite #1' }; maxcdn.put( 'account.json/address' , updates, function ( err, results ) { if (err) { console .trace(err); return ; } console .dir(results); });

maxcdn.post( 'zones/pull.json' , { name : 'testname' , url : 'http://www.example.com' }, function ( err, results ) { if (err) { console .trace(err); return ; } console .dir(results); });

Has alias of maxcdn.delete .

var zoneId = '121212' ; maxcdn.del( 'zones/pull.json/' +zoneId+ '/cache' , function ( err, results ) { if (err) { console .trace(err); return ; } if (results.code === 200 ) { console .log( 'SUCCESS!' ); } }); var files = { files : [ '/master.css' , '/another.css' ] }; maxcdn.del( 'zones/pull.json/' +zoneId+ '/cache' , files, function ( err, results ) { if (err) { console .trace(err); return ; } if (results[ 0 ].code === 200 ) { console .log( 'SUCCESS: %s' , files.files[ 0 ]); } if (results[ 1 ].code === 200 ) { console .log( 'SUCCESS: %s' , files.files[ 1 ]); } });

Running Tests

Unit Tests

make setup test

Integration Tests

$ ALIAS=alias KEY=key SECRET=secret make setup int