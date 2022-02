A simple pagination component for Material UI.

Based on Material Design Data Table Guidelines.

Installation

$ npm install materialui-pagination

Example

import React from 'react' ; import PropTypes from 'prop-types' ; import {render} from 'react-dom' ; import injectTapEventPlugin from 'react-tap-event-plugin' ; injectTapEventPlugin(); import MuiThemeProvider from 'material-ui/styles/MuiThemeProvider' ; import {Card} from 'material-ui/Card' ; import Divider from 'material-ui/Divider' ; import {Table, TableBody, TableHeader, TableHeaderColumn, TableRow, TableRowColumn} from 'material-ui/Table' ; import Pagination from 'materialui-pagination' ; import RowApi from './api/rows' ; class ExampleTable extends React . Component { constructor (props, context) { super (props, context); this .state = { rowsPerPage : [ 5 , 10 , 15 ], rows : [], numberOfRows : 5 , page : 1 , total : undefined }; this .updateRows = this .updateRows.bind( this ); } componentWillMount() { RowApi.getRows( this .state) .then( ( updatedState ) => { this .setState(updatedState); }); } updateRows(state){ RowApi.getRows(state) .then( ( updatedState ) => { this .setState(updatedState); }); } render(){ return ( < MuiThemeProvider > < Card > < Table > < TableHeader > < TableRow > < TableHeaderColumn > Row Number </ TableHeaderColumn > </ TableRow > </ TableHeader > < TableBody > {this.state.rows.map((row, index) => { return ( < TableRow key = {index} > < TableRowColumn > {row} </ TableRowColumn > </ TableRow > ); })} </ TableBody > </ Table > < Divider /> < Pagination total = {this.state.total} rowsPerPage = {this.state.rowsPerPage} page = {this.state.page} numberOfRows = {this.state.numberOfRows} updateRows = {this.updateRows} /> </ Card > </ MuiThemeProvider > ); } } render( < ExampleTable /> , document.querySelector('#app'))

Pagination Properties