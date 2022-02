min number 0 min value in process bar.

max number 100 max value in process bar.

defaultValue number/array[number,number] 0/[0,100] default value, value must be between min and max.

value number/array[number,number] / value in process bar.

decimals number 0 number of decimal places for value.

range bool false range choose, "defaultValue" must be an array

scaleLength number 0 scale choose, value "0" means "no scale", "defaultValue" must be a multiple of "scaleLength".

direction horizontal/vertical horizontal

color string custom color for process bar, support HEX, RGB(RGBA), HSL

disabled bool false

onChange func Callback fired when the value is changed.

Signature:

function(value: number/array[number,number]) => void