Material-UI Formik Components

· · ·

We all love Material-UI and Formik, we just need an easy way to make them work seamlessly together. This library was built just for that.

Installation

Install the material-ui-formik-components package using the following command:

$ npm install --save material-ui-formik-components

Peer dependencies

The extension depends on the following packages:

Required

Optional

Material-UI Lab >4.0 - used by Autocomplete

Material-UI Pickers >= 3.0 - used by DatePicker , DateTimePicker , KeyboardDatePicker , KeyboardTimePicker , KeyboardDateTimePicker and TimePicker

, , , , and material-ui-chip-input >= 1.0 - used by ChipInput

Using the components

The following components are supported:

Autocomplete - requires Material-UI Lab

- requires Material-UI Lab ChipInput - requires material-ui-chip-input

- requires material-ui-chip-input DatePicker , DateTimePicker , KeyboardDatePicker , KeyboardTimePicker , KeyboardDateTimePicker and TimePicker - please make sure you have installed date-fns , moment or luxon see: Material-UI Pickers / Installation

, , , , and - please make sure you have installed , or see: Material-UI Pickers / Installation RadioGroup

Select

Switch

TextField

Below is an example of TextField and Select components. Code sandbox url: https://codesandbox.io/s/xoplpm1w84

import React from 'react' import { Formik, Form, Field } from 'formik' import { TextField } from 'material-ui-formik-components/TextField' import { Select } from 'material-ui-formik-components/Select' class RegistrationForm extends React . PureComponent { render() { return ( <div> <h1>Register</h1> <Formik initialValues={{ username: '', gender: 'Male', }} onSubmit={values => { alert(`Username: ${values.username}

Gender: ${values.gender}`) }} > {formik => ( <Form> <Field name="username" label="Username" component={TextField} /> <Field required name="gender" label="Gender" options={[ { value: 'Male', label: 'Male' }, { value: 'Female', label: 'Female' }, { value: 'Other', label: 'Other' }, ]} component={Select} /> <button type="submit" disabled={!formik.dirty}> Submit </button> </Form> )} </Formik> </div> ) } } export default RegistrationForm

Example

For a more detailed use of the package, please refer to the code in the example folder of this project.

License

MIT