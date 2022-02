NOTE: Version 1.0.4 release

Passing in className prop will replace the default icon styles, defaultColor and inactive styles. Own styles for these should be provided if className prop is defined.

Introduction

This package provides a convenient react component for using Google's Material Icons in your react application.

Features

Follows Material design guidelines

Highly customizable

Supports Material UI color palette off the shelf.

Usage

Import module using the following statement.

import MaterialIcon, {colorPalette} from 'material-icons-react' ;

Rendering an icon is straightforward.

< MaterialIcon icon = "dashboard" /> < MaterialIcon icon = "alarm_on" />

Change the icon size by using the size property.

< MaterialIcon icon = "dashboard" size = 'large' /> < MaterialIcon icon = "dashboard" size = {100} />

Invert the icon by using the invert property.

< MaterialIcon icon = "dashboard" invert />

Make the icon inactivate by using the inactive property.

< MaterialIcon icon = "dashboard" inactive />

Change the color of an icon.

Using Material UI color palette.

< MaterialIcon icon = "dashboard" color = {colorPalette.amber._200} /> < MaterialIcon icon = "dashboard" color = {colorPalette.amber.A700} />

Using a custom color.

< MaterialIcon icon = "dashboard" color = '#7bb92f' />

Showing a preloader until the icon is rendered(For slow connections)

CSS

.lds-ripple { display : inline-block; position : relative; width : 64px ; height : 64px ; } .lds-ripple div { position : absolute; border : 4px solid #921515 ; opacity : 1 ; border-radius : 50% ; animation : lds-ripple 1s cubic-bezier (0, 0.2, 0.8, 1) infinite; } .lds-ripple div :nth-child(2) { animation-delay : - 0.5s ; }

Preloader element

let loader = < div className = "lds-ripple" > < div > </ div > < div > </ div > </ div >

Icon

< MaterialIcon icon = "dashboard" preloader = {loader} />

Icon size matrix

Alias Size tiny 18px small 24px medium 36px large 48px

Contributions

Please feel free to create PR for any improvements and contributions.

License

MIT