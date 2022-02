find/replace dependencies using regexp

examples

const matchRequire = require ( 'match-require' ); it( 'findAll works' , () => { const content = [ '// require("2")' , 'require("3");' , '/* require("2") */' , 'require("4")' ].join( '

' ); const ret = matchRequire.findAll(content); expect(ret).to.eql([ '3' , '4' ]); }); it( 'replaceAll works' , () => { const content = [ '// require("2")' , 'require("3");' , '/* require("2") */' , 'require("4")' ].join( '

' ); const ret = matchRequire.replaceAll(content, (dep) => { return dep === '4' ? '5' : dep; }); expect(ret).to.eql([ 'require("3");' , '' , 'require("5")' ].join( '

' )); }); it( 'import works' , () => { const content = [ '// import "2"' , 'import x from "3";' , 'console.import("1")' , '/* import "2" */' , 'import {z} from "4";' , `import { x, y, z, } from "5";` , ].join( '

' ); const ret = matchRequire.findAll(content); expect(ret).to.eql([ '3' , '4' , '5' ]); });

