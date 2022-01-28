openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard

mars3d-mapv

by marsgis
3.2.2 (see all)

【Mars3D平台 】主仓库，包含所有开源仓库清单导航

Home
npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

80

GitHub Stars

653

Maintenance

Last Commit

24d ago

Contributors

3

Package

Dependencies

1

License

Apache-2.0

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

🌎 一款基于WebGL技术实现的三维地球客户端开发平台

GitHub stars Npm downloads Npm version

English |中文

当前仓库包含SDK更新日志、和其他仓库导航。

Github：https://github.com/marsgis/mars3d

国内Gitee：https://gitee.com/marsgis/mars3d

功能示例

对平台每个功能编写的案例代码，可以阅读每个示例代码来学习各功能，与官网功能示例一致效果。

技术栈Github国内Gitee说明
Vuemars3d-vue-examplemars3d-vue-example功能示例Vue源码
原生JSmars3d-es5-examplemars3d-es5-example功能示例原生JS源码

最简项目模板

提供了面向不同技术栈的最简项目模板，您可以直接使用或参考这些项目模板，了解SDK类库在不同技术栈项目中如何引入使用，快速搭建开发自己的项目。

技术栈Github国内Gitee说明
Vuemars3d-vue-templatemars3d-vue-templateVue最简的项目模板
Reactmars3d-react-templatemars3d-react-templateReact最简的项目模板
Angularmars3d-angular-templatemars3d-angular-templateAngular最简的项目模板
原生JSmars3d-es5-templatemars3d-es5-template原生JS最简的项目模板

基础项目

基础项目是具备一个GIS项目常见功能的项目模板，只用更换数据及叠加业务即可完成项目交付。 如果需要更多功能可以考虑购买付费项目模板

技术栈Github国内Gitee说明
Vuemars3d-vue-projectmars3d-vue-project基础项目Vue版
Vuemars3d-vue-project-adminmars3d-vue-project-admin基础项目+admin中后台管理系统
原生JSmars3d-es5-projectmars3d-es5-project基础项目原生JS版

第3方平台融合

Mars3D支持结合Cesium相关的各类平台来兼容使用，方便结合不同平台的优点来达到完成各种项目需求。

技术栈Github国内Gitee说明
supermapmars3d-link-supermapmars3d-link-supermap与超图公司平台融合示例
earthsdkmars3d-link-earthsdkmars3d-link-earthsdk与earthsdk平台融合示例

其他

技术栈Github国内Gitee说明
ES6mars3d-pluginmars3d-plugin部分开源插件

平台介绍

Mars3D平台火星科技研发的一款基于 WebGL 技术实现的三维客户端开发平台，基于Cesium优化提升与B/S架构设计，支持多行业扩展的轻量级高效能GIS开发平台，能够免安装、无插件地在浏览器中高效运行，并可快速接入与使用多种GIS数据和三维模型，呈现三维空间的可视化，完成平台在不同行业的灵活应用。

学习资料

反馈问题

为了方便交流及留存，所有bug及建议均统一提交至：github issues

平台相关效果

功能示例： image

基础项目：在线体验

image

电子沙盘项目：在线体验

image

综合态势项目：在线体验

image

版权说明

  1. Mars3D平台由火星科技自主研发，拥有所有权利。
  2. 任何个人或组织可以在遵守相关要求下可以免费无限制使用。

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial