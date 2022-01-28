🌎 一款基于WebGL技术实现的三维地球客户端开发平台
当前仓库包含SDK更新日志、和其他仓库导航。
Github：https://github.com/marsgis/mars3d
国内Gitee：https://gitee.com/marsgis/mars3d
对平台每个功能编写的案例代码，可以阅读每个示例代码来学习各功能，与官网功能示例一致效果。
|技术栈
|Github
|国内Gitee
|说明
|Vue
|mars3d-vue-example
|mars3d-vue-example
|功能示例Vue源码
|原生JS
|mars3d-es5-example
|mars3d-es5-example
|功能示例原生JS源码
提供了面向不同技术栈的最简项目模板，您可以直接使用或参考这些项目模板，了解SDK类库在不同技术栈项目中如何引入使用，快速搭建开发自己的项目。
|技术栈
|Github
|国内Gitee
|说明
|Vue
|mars3d-vue-template
|mars3d-vue-template
|Vue最简的项目模板
|React
|mars3d-react-template
|mars3d-react-template
|React最简的项目模板
|Angular
|mars3d-angular-template
|mars3d-angular-template
|Angular最简的项目模板
|原生JS
|mars3d-es5-template
|mars3d-es5-template
|原生JS最简的项目模板
基础项目是具备一个GIS项目常见功能的项目模板，只用更换数据及叠加业务即可完成项目交付。 如果需要更多功能可以考虑购买付费项目模板。
|技术栈
|Github
|国内Gitee
|说明
|Vue
|mars3d-vue-project
|mars3d-vue-project
|基础项目Vue版
|Vue
|mars3d-vue-project-admin
|mars3d-vue-project-admin
|基础项目+admin中后台管理系统
|原生JS
|mars3d-es5-project
|mars3d-es5-project
|基础项目原生JS版
Mars3D支持结合Cesium相关的各类平台来兼容使用，方便结合不同平台的优点来达到完成各种项目需求。
|技术栈
|Github
|国内Gitee
|说明
|supermap
|mars3d-link-supermap
|mars3d-link-supermap
|与超图公司平台融合示例
|earthsdk
|mars3d-link-earthsdk
|mars3d-link-earthsdk
|与earthsdk平台融合示例
|技术栈
|Github
|国内Gitee
|说明
|ES6
|mars3d-plugin
|mars3d-plugin
|部分开源插件
Mars3D平台 是火星科技研发的一款基于 WebGL 技术实现的三维客户端开发平台，基于Cesium优化提升与B/S架构设计，支持多行业扩展的轻量级高效能GIS开发平台，能够免安装、无插件地在浏览器中高效运行，并可快速接入与使用多种GIS数据和三维模型，呈现三维空间的可视化，完成平台在不同行业的灵活应用。
为了方便交流及留存，所有bug及建议均统一提交至：github issues
功能示例：
基础项目：在线体验
电子沙盘项目：在线体验
综合态势项目：在线体验