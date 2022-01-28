🌎 一款基于WebGL技术实现的三维地球客户端开发平台

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当前仓库包含SDK更新日志、和其他仓库导航。

Github：https://github.com/marsgis/mars3d

国内Gitee：https://gitee.com/marsgis/mars3d

功能示例

对平台每个功能编写的案例代码，可以阅读每个示例代码来学习各功能，与官网功能示例一致效果。

技术栈 Github 国内Gitee 说明 Vue mars3d-vue-example mars3d-vue-example 功能示例Vue源码 原生JS mars3d-es5-example mars3d-es5-example 功能示例原生JS源码

最简项目模板

提供了面向不同技术栈的最简项目模板，您可以直接使用或参考这些项目模板，了解SDK类库在不同技术栈项目中如何引入使用，快速搭建开发自己的项目。

技术栈 Github 国内Gitee 说明 Vue mars3d-vue-template mars3d-vue-template Vue最简的项目模板 React mars3d-react-template mars3d-react-template React最简的项目模板 Angular mars3d-angular-template mars3d-angular-template Angular最简的项目模板 原生JS mars3d-es5-template mars3d-es5-template 原生JS最简的项目模板

基础项目

基础项目是具备一个GIS项目常见功能的项目模板，只用更换数据及叠加业务即可完成项目交付。 如果需要更多功能可以考虑购买付费项目模板。

技术栈 Github 国内Gitee 说明 Vue mars3d-vue-project mars3d-vue-project 基础项目Vue版 Vue mars3d-vue-project-admin mars3d-vue-project-admin 基础项目+admin中后台管理系统 原生JS mars3d-es5-project mars3d-es5-project 基础项目原生JS版

第3方平台融合

Mars3D支持结合Cesium相关的各类平台来兼容使用，方便结合不同平台的优点来达到完成各种项目需求。

技术栈 Github 国内Gitee 说明 supermap mars3d-link-supermap mars3d-link-supermap 与超图公司平台融合示例 earthsdk mars3d-link-earthsdk mars3d-link-earthsdk 与earthsdk平台融合示例

其他

技术栈 Github 国内Gitee 说明 ES6 mars3d-plugin mars3d-plugin 部分开源插件

平台介绍

Mars3D平台 是火星科技研发的一款基于 WebGL 技术实现的三维客户端开发平台，基于Cesium优化提升与B/S架构设计，支持多行业扩展的轻量级高效能GIS开发平台，能够免安装、无插件地在浏览器中高效运行，并可快速接入与使用多种GIS数据和三维模型，呈现三维空间的可视化，完成平台在不同行业的灵活应用。

学习资料

反馈问题

为了方便交流及留存，所有bug及建议均统一提交至：github issues

平台相关效果

功能示例：

基础项目：在线体验

电子沙盘项目：在线体验

综合态势项目：在线体验

版权说明