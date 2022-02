Markee

Features

Pure Javascript (Uses No JQuery or Frameworks). But can be used with any.

Lightweight

Typescript (Types included).

Fully customizable using CSS.

Works in Chrome, Safari, IE, Firefox.

Simple usage

< div id = "container" > </ div >

import Markee from 'markee' ; let el = document .getElementById( 'input' ); let markee = new Markee(el , { initialText : 'You can simply highlight, what you wish using these handles!' , onMarked : ( text, startIdx, endIdx ) => { console .log(text, startIdx, endIdx); } });

Options