Markdown To HTML Pipe

Converts a Markdown string, outputs HTML.

Usage

import {NgModule} from '@angular/core' ; import {MarkdownToHtmlModule} from 'markdown-to-html-pipe' ; import {ExampleComponent} from './example.component' ; ({ imports: [MarkdownToHtmlModule], declarations: [ExampleComponent] }) export class ExampleModule {}

import {Component} from '@angular/core' ; ({ selector: 'example' , template: `<div [innerHTML]="content|MarkdownToHtml"></div>` }) export class ExampleComponent { protected content: string = 'This will render **Markdown** content!' ; }

Will be rendered as:

< div > < p > This will render < strong > Markdown </ strong > content! </ p > </ div >

Installation

Run