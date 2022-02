markdown-loader for webpack using marked.





Installation

npm install markdown-loader

Minimal requirements:

Node >=12.22.9

webpack >=5.0.0

Usage

Since marked's output is HTML, it's best served in conjunction with the html-loader.

export default { module : { rules : [ { test : /\.md$/ , use : [ { loader : "html-loader" , }, { loader : "markdown-loader" , options : { }, }, ], }, ], }, };

License

MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)