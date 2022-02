Plugin for creating block-level custom containers for markdown-it markdown parser.

v2.+ requires markdown-it v5.+, see changelog.

With this plugin you can create block containers like:

warning *here be dragons*

.... and specify how they should be rendered. If no renderer defined, <div> with container name class will be created:

< div class = "warning" > < em > here be dragons </ em > </ div >

Markup is the same as for fenced code blocks. Difference is, that marker use another character and content is rendered as markdown markup.

Installation

node.js, browser:

$ npm install markdown-it-container --save $ bower install markdown-it-container --save

API

var md = require ( 'markdown-it' )() .use( require ( 'markdown-it-container' ), name [, options]);

Params:

name - container name (mandatory)

- container name (mandatory) options: validate - optional, function to validate tail after opening marker, should return true on success. render - optional, renderer function for opening/closing tokens. marker - optional ( : ), character to use in delimiter.



Example

var md = require ( 'markdown-it' )(); md.use( require ( 'markdown-it-container' ), 'spoiler' , { validate : function ( params ) { return params.trim().match( /^spoiler\s+(.*)$/ ); }, render : function ( tokens, idx ) { var m = tokens[idx].info.trim().match( /^spoiler\s+(.*)$/ ); if (tokens[idx].nesting === 1 ) { return '<details><summary>' + md.utils.escapeHtml(m[ 1 ]) + '</summary>

' ; } else { return '</details>

' ; } } }); console .log(md.render( '::: spoiler click me

*content*

:::

' ));

License

MIT