Span tag plugin for markdown-it markdown parser.

Markup is based on pandoc bracketed_spans extension, for example:

paragraph with [a span]{.myClass}

Must be used together with the markdown-it-attrs plugin (that's a peer dependency).

Usage

var md = require ( 'markdown-it' )() .use( require ( 'markdown-it-bracketed-spans' ) ) .use( require ( 'markdown-it-attrs' ) ) var output = md.render( 'foo [bar *bar*]{#id .class attr=value} baz' )

Output will be: