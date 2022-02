A Marionette.View and Marionette.CompositeView implementation with virtual-dom.

Version

If you are using Marionette.js v3+ you should use marionette-vdom v0.2+ (or the latest)

If you are using Marionette.js v2 you should use marionette-vdom v0.1.2-b

Usage

This module exposes View as the VDOM implementation for Marionette.View and CompositeView for Marionette.CompositeView :

var VDOMView = require ( 'marionette-vdom' ).View; var VDOMCompositeView = require ( 'marionette-vdom' ).CompositeView;

How tos

To install:

npm install

To run the demo app:

npm run demo open http://127.0.0.1:9966/demo/demo.html

To run the perf test:

npm run perf open http://127.0.0.1:9966/perf/perf.html

To run the unit tests:

npm test

To generate binaries:

./build.sh uglifyjs --compress --mangle -- marionette.vdom.js > marionette.vdom.min.js

Make sure to check out the change log.

Browser support

IE 9 on