Mapbox Controls

Usage

npm install mapbox-gl-controls

Include styles from package: mapbox-gl-controls/lib/controls.css

Ruler Control [options]

import { RulerControl } from 'mapbox-gl-controls' ; map.addControl( new RulerControl(), 'top-right' ); map.on( 'ruler.on' , () => console .log( 'ruler: on' )); map.on( 'ruler.off' , () => console .log( 'ruler: off' )); map.addControl( new RulerControl({ units : 'miles' , labelFormat : n => ` ${n.toFixed( 2 )} ml` , }), 'top-right' );

Styles Control [options]

Adds style switcher similar to Google Maps.

import { StylesControl } from 'mapbox-gl-controls' ; map.addControl( new StylesControl(), 'top-left' ); map.addControl( new StylesControl({ styles : [ { label : 'Streets' , styleName : 'Mapbox Streets' , styleUrl : 'mapbox://styles/mapbox/streets-v9' , }, { label : 'Satellite' , styleName : 'Satellite' , styleUrl : 'mapbox://styles/mapbox/satellite-v9' , }, ], onChange : ( style ) => console .log(style), }), 'top-left' );

Compass Control [options]

import { CompassControl } from 'mapbox-gl-controls' ; map.addControl( new CompassControl(), 'top-right' );

Zoom Control

import { ZoomControl } from 'mapbox-gl-controls' ; map.addControl( new ZoomControl(), 'top-right' );

Language Control [options]

Localize map. Language can be set dynamically with .setLanguage(lang) method.

import { LanguageControl } from 'mapbox-gl-controls' ; map.addControl( new LanguageControl()); const languageControl = new LanguageControl({ language : 'ru' , }); map.addControl(languageControl); languageControl.setLanguage( 'mul' );

Inspect Control

Inspect control to debug style layers and source

import { InspectControl } from 'mapbox-gl-controls' ; map.addControl( new InspectControl(), 'bottom-right' );

Tooltip Control [options]

Shows tooltip on hover on some layer or whole map.