Recursive lodash.mapKeys

Install

$ npm install lodash map-values-deep --save

Usage

const mapValuesDeep = require ( 'map-values-deep' ) const square = ( value, key ) => value * value mapValuesDeep({ two : 2 , obj : { three : 3 , four : 4 }, arr : [ 5 , 6 ] }, square)

License

map-values-deep © Kiko Beats, released under the MIT License.

Authored and maintained by Kiko Beats with help from contributors.