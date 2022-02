🏷 Map template literal expression interpolations with ease.

Install

npm install --save map-tag

Returns a function that can be used for tagging template literals. The provided mapper is invoked with Array -method style arguments (expression, i, expressions) for each expression being interpolated into the template literal, where:

expression is the current expression

i is the position of expression in the list of expressions

expressions is every expression

The values returned from mapper will be used instead of the original expressions passed to the template literal.

usage examples

import mapTag from 'map-tag' const uppercase = mapTag( expression => String .prototype.toUpperCase.call(expression) ) var name = 'jane' var role = 'dentist' uppercase `hello ${ name } , you're a great ${ role } !`

import mapTag from 'map-tag' const encodeParams = mapTag( encodeURIComponent ) var collection = 'Log' var query = '{}' var fields = 'level' var page = 2 encodeParams `/database/ ${ collection } / ${ query } / ${ fields } / ${ page } `

license

mit