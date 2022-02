Wrapper for Mapbox Gl JS library that gives nice Promise-based API to asynchronous map functions

Usage:

import promisify from 'map-promisified' import Mapbox from 'mapbox-gl' const map = new Mapbox.Map({ }) const flyToPromisified = promisify(map, 'flyTo' ) async function flyToPosition ( ) { const newPosition = await flyToPromisified([ 10 , 20 ]) console .log(newPosition) } const actions = promisify(map) async function flyToPositionAction ( ) { const newPosition = await actions.flyTo([ 10 , 20 ]) console .log(newPosition) }

Promisified methods: