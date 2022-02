为 React Native 开发 提供的一些Android原生模块/组件

包含组件

CoordinatorLayout

AppBarLayout

CollapsingTollbarLayout

TabLayout

NestedScrollView

PopupWindow

包含模块

ExtraDimensions

Gravity

安装

第一步、执行 npm install mao-rn-android-kit --save 安装 该npm包

第二步、配置你项目中的 android/settings.gradle 文件

.... include ':mao-rn-android-kit' project ( ':mao-rn-android-kit' ) .projectDir = new File(settingsDir, '../node_modules/mao-rn-android-kit/android' )

第三步、配置你项目中的 android/app/build.gradle 文件

... dependencies { ... compile project ( ':mao-rn-android-kit' ) }

第四步、在你项目的 android 源码中注册该模块

最新版的目标文件地址是 android/app/src/main/your.domain/MainApplication.java

v27版本的目标文件地址是 android/app/src/main/your.domain/MainActive.java

... import com.maornandroidkit.KitsPackage; ... protected List<ReactPackage> getPackages () { return Arrays.<ReactPackage>asList( ... new KitsPackage() ); } ...

import { CoordinatorLayoutAndroid, AppBarLayoutAndroid, TabLayoutAndroid, NestedScrollViewAndroid, ExtraDimensionsAndroid, PopupWindowAndroid } from 'mao-rn-android-kit' ;

查看Demo

demo 位于 example/ 目录下

> mao-rn-android-kit/ cd example/ npm install react-native run-android

API

CoordinatorLayoutAndroid

属性

layoutParams : { width : number | "match_parent" | "wrap_content" height: number | "match_parent" | "wrap_content" } fitsSystemWindows : boolean ;

方法

setScrollingViewBehavior ( view : Component); resetBehavior ( appbar : AppBarLayout, nestedScrollEnabled, smoothly : boolean);

AppBarLayoutAndroid

常量

AppBarLayoutAndroid .SCROLL_FLAG_ENTRY_ALWAYS AppBarLayoutAndroid .SCROLL_FLAG_ENTRY_ALWAYS_COLLAPSED AppBarLayoutAndroid .SCROLL_FLAG_EXIT_UNTIL_COLLAPSED AppBarLayoutAndroid .SCROLL_FLAG_SCROLL AppBarLayoutAndroid .SCROLL_FLAG_SNAP

属性

layoutParams : { width : number | "match_parent" | "wrap_content" height : number | "match_parent" | "wrap_content" scrollFlag : number } fitsSystemWindows : boolean;

TabLayoutAndroid

属性

tabs : { text : string } [] ; tabTextSize : number; tabTextColor : string; tabSelectedTextColor : string; tabIndicatorColor : string; tabIndicatorHeight : number; tabMode : "scrollale" | "fixed" ; tabGravity : "center" | "fill" ; tabHeight : number; tabSidePadding : number;

方法

setViewPager ( viewPager : ViewPagerAndroid, tabs : { text : string} [] , smoothScroll : boolean ); setViewSize ( width : number | "wrap_content" | "match_parent" , height?: number | "wrap_content" | "match_parent" );

NestedScrollViewAndroid

属性, 继承 ScrollView 的属性

... showVerticalScrollIndicator: boolean ;

方法, 继承 ScrollView的方法

ExtraDimensionsAndroid

方法

getScreenHeight (): number ; getScreenWidth (): number ; getSmartBarHeight (): number ; getSoftMenuBarHeight (): number ; getStatusBarHeight (): number ; getAppClientWidth (): number ; getAppClientHeight (): number ;

方法

showAsDropdown ( view : Component, x : number, y : number): void ; showAsLocation ( gravity : number, x : number, y : number): void ; hide (): void ;

属性

focusable?: boolea; touchable?: boolea; outsideTouchable?: boolean;

CollapsToolbarLayout

方法

属性

contentScrimColor : string(color value); collapsedTitleGravity : number; collapsedTitleColor : string(color value); expandedTitleColor : string(color value); expandedTitleGravity : number(Gravity); expandedTitleMargin : number[]; expandedTitleMarginStart : number; expandedTitleMarginTop : number; expandedTitleMarginEnd : number; expandedTitleMarginBottom : number; scrimAnimationDuration : number; scrimVisibleHeightTrigger : number; scrimsShown : boolean; scrimsShownAnimate : boolean; statusBarScrimColor : string; title : string; titleEnable : boolean;

GravityAndroid

Gravity

