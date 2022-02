makethen

Strongly typed (up to 3 arguments and 3 result params) promisify for Node.js-style callbacks.

Install

$ yarn add makethen

Usage

import { readFile } from 'fs' import makethen from 'makethen' makethen(readFile)( 'foo.txt' , 'utf8' ) .then( ( data ) => { }) .catch( ( error ) => { })