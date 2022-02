A unified template used to backend management based on Vue3.0 + Ant Design Vue + Vite

关于

Makeit Admin Pro,基于 Vue3.0 + Vite 开发,结合 Ant Design Vue 组件库开发的一套适合中后台管理项目的统一 UI 框架,包含统一的页面布局 / 注册页面 / 登录页面 / 验证码 / 搜索联想 / 动态配置项目菜单等常用模块,开箱即用。集成这套框架的目的,就是为了免去那些中后台管理项目中,基础又重复的页面,包括布局,登录注册页面等等,同时也集成了项目开发中常用的工具类函数,方便调用及扩展。现阶段还在不断完善,持续开发更新中 ...

若对框架的使用有更好的建议,或者有更多的定制化需求,亦或者组件存在 BUG ,欢迎来 这里 提 issues ,我将尽快抽时间去完善,去解决 BUG ,不胜感激。

安装

npm i makeit-admin-pro

使用

import { createApp } from 'vue' import { createStore } from 'vuex' import router from './router' import MakeitAdminPro from 'makeit-admin-pro' import App from './app.vue' import 'ant-design-vue/dist/antd.css' import 'makeit-admin-pro/dist/miitvip.min.css' const app = createApp(App) app.use(router) app.use(createStore({})) app.use(MakeitAdminPro) app.mount( '#app' )

布局

<template> <mi-layout></mi-layout> </template>

登录

<template> <mi-login :action="api.login"></mi-login> </template>

注册

<template> <mi-register :action="api.register"></mi-register> </template>

