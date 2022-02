Parse a magnet URI and return an object of keys/values.

Also works in the browser with browserify! This module is used by WebTorrent.

install

npm install magnet-uri

usage

decode

const magnet = require ( 'magnet-uri' ) const uri = 'magnet:?xt=urn:btih:d2474e86c95b19b8bcfdb92bc12c9d44667cfa36&dn=Leaves+of+Grass+by+Walt+Whitman.epub&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.example4.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.example5.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.example3.com%3A6969&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.example2.com%3A80&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.example1.com%3A1337' const parsed = magnet.decode(uri) console .log(parsed.dn) console .log(parsed.infoHash)

The parsed magnet link object looks like this:

{ "xt" : "urn:btih:d2474e86c95b19b8bcfdb92bc12c9d44667cfa36" , "dn" : "Leaves of Grass by Walt Whitman.epub" , "tr" : [ "udp://tracker.example1.com:1337" , "udp://tracker.example2.com:80" , "udp://tracker.example3.com:6969" , "udp://tracker.example4.com:80" , "udp://tracker.example5.com:80" ], "infoHash" : "d2474e86c95b19b8bcfdb92bc12c9d44667cfa36" , "infoHashBuffer" : ..., "name" : "Leaves of Grass by Walt Whitman.epub" , "announce" : [ "udp://tracker.example1.com:1337" , "udp://tracker.example2.com:80" , "udp://tracker.example3.com:6969" , "udp://tracker.example4.com:80" , "udp://tracker.example5.com:80" ] }

encode

Convert an object of key/values into a magnet URI string.

const magnet = require ( 'magnet-uri' ) const uri = magnet.encode({ xt : [ 'urn:ed2k:354B15E68FB8F36D7CD88FF94116CDC1' , 'urn:tree:tiger:7N5OAMRNGMSSEUE3ORHOKWN4WWIQ5X4EBOOTLJY' , 'urn:btih:QHQXPYWMACKDWKP47RRVIV7VOURXFE5Q' ], xl : '10826029' , dn : 'mediawiki-1.15.1.tar.gz' , tr : [ 'udp://tracker.openbittorrent.com:80/announce' ], as : 'http://download.wikimedia.org/mediawiki/1.15/mediawiki-1.15.1.tar.gz' , xs : [ 'http://cache.example.org/XRX2PEFXOOEJFRVUCX6HMZMKS5TWG4K5' , 'dchub://example.org' ] }) console .log(uri)

The returned magnet uri will be:

magnet:?xt=urn:ed2k: 354 B15E68FB8F36D7CD88FF94116CDC1&xt=urn:tree:tiger: 7 N5OAMRNGMSSEUE3ORHOKWN4WWIQ5X4EBOOTLJY&xt=urn:btih:QHQXPYWMACKDWKP47RRVIV7VOURXFE5Q&xl= 10826029 &dn=mediawiki -1.15 .1 .tar.gz&tr=udp% 3 A% 2 F% 2 Ftracker.openbittorrent.com% 3 A80% 2 Fannounce& as =http% 3 A% 2 F% 2 Fdownload.wikimedia.org% 2 Fmediawiki% 2 F1 .15 % 2 Fmediawiki -1.15 .1 .tar.gz&xs=http% 3 A% 2 F% 2 Fcache.example.org% 2 FXRX2PEFXOOEJFRVUCX6HMZMKS5TWG4K5&xs=dchub% 3 A% 2 F% 2 Fexample.org

You can also use convenience key names like name ( dn ), infoHash ( xt ), infoHashBuffer ( xt ), publicKey ( xs ), publicKeyBuffer ( xs ), announce ( tr ), and keywords ( kt ).

license

MIT. Copyright (c) Feross Aboukhadijeh and WebTorrent, LLC.