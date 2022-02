Magic wand tool (fuzzy selection) by color for Javascript

Creates binary mask and contours (vector data) from raster image data by color differences

Installation

Install it thought NPM:

npm install magic-wand-tool

Or add from CDN:

< script src = "https://unpkg.com/magic-wand-tool@latest/dist/magic-wand.min.js" > </ script >

Example usage:

Live example on the jsFiddle

License

MIT (c) 2014, Ryasnoy Paul