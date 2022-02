Beautify Radio and Checkbox with pure CSS.

Demo

Install

bower: bower install --save magic-check

npm: npm install --save magic-check

Usage

< link rel = "stylesheet" href = "bower_components/magic-check/css/magic-check.css" >

Checkbox

< div > < input class = "magic-checkbox" type = "checkbox" name = "layout" id = "1" > < label for = "1" > Normal </ label > </ div > < div > < input class = "magic-checkbox" type = "checkbox" name = "layout" id = "2" checked = "checked" > < label for = "2" > Checked </ label > </ div > < div > < input class = "magic-checkbox" type = "checkbox" name = "layout" id = "3" disabled = "disabled" > < label for = "3" > Disabled </ label > </ div > < div > < input class = "magic-checkbox" type = "checkbox" name = "layout" id = "4" checked disabled = "disabled" > < label for = "4" > Checked && Disabled </ label > </ div >

Radio

< div > < input class = "magic-radio" type = "radio" name = "radio" id = "11" > < label for = "11" > Normal </ label > </ div > < div > < input class = "magic-radio" type = "radio" name = "radio" id = "22" checked > < label for = "22" > Checked </ label > </ div > < div > < input class = "magic-radio" type = "radio" id = "33" disabled = "disabled" > < label for = "33" > Disabled </ label > </ div > < div > < input class = "magic-radio" type = "radio" id = "44" disabled = "disabled" checked > < label for = "44" > Checked && Disabled </ label > </ div >

Browser compatibility

Chrome

Firefox

Safari

Opera

IE9 && IE9+

License

MIT