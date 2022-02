DNS a "dns4" or "dns6" format multiaddr /dnsaddr/ipfs.io

DNS4 a "dns4" format multiaddr /dns4/ipfs.io

DNS6 a "dns6" format multiaddr /dns6/protocol.ai/tcp/80

IP an "ip4" or "ip6" format multiaddr /ip4/127.0.0.1

/ip6/fc00::

TCP a "tcp" over IP format multiaddr /ip4/0.0.7.6/tcp/1234

UDP a "udp" over IP format multiaddr /ip4/0.0.7.6/udp/1234

QUIC a "quic" over UDP format multiaddr /ip4/1.2.3.4/udp/1234/quic

UTP a "utp" over UDP format multiaddr /ip4/1.2.3.4/udp/3456/utp

Websockets a "ws" over TCP or "ws" over DNS format multiaddr /ip4/1.2.3.4/tcp/3456/ws

/dnsaddr/ipfs.io/ws

WebSocketsSecure a "wss" over TCP or "wss" over DNS format multiaddr /ip6/::/tcp/0/wss

/dnsaddr/ipfs.io/wss

HTTP a "http" over TCP or DNS or "http" over DNS format multiaddr /ip4/127.0.0.1/tcp/90/http

/dnsaddr/ipfs.io/http

HTTPS a "https" over TCP or DNS or "https" over DNS format multiaddr /ip4/127.0.0.1/tcp/90/https

/dnsaddr/ipfs.io/https

WebRTCStar a "p2p" over "p2p-webrtc-star" over Websockets or "p2p" over "p2p-webrtc-star" over WebSocketsSecure format multiaddr /dnsaddr/ipfs.io/wss/p2p-webrtc-star/p2p/QmcgpsyWgH8Y8ajJz1Cu72KnS5uo2Aa2LpzU7kinSoooo4

WebSocketStar a "p2p" over "p2p-websocket-star" over Websockets or "p2p" over "p2p-websocket-star" over WebSocketsSecure or "p2p-websocket-star" over Websockets or "p2p-websocket-star" over WebSocketsSecure format multiaddr /ip4/1.2.3.4/tcp/3456/ws/p2p-websocket-star

/dnsaddr/localhost/ws/p2p-websocket-star/p2p/QmcgpsyWgH8Y8ajJz1Cu72KnS5uo2Aa2LpzU7kinSoooo4

WebRTCDirect a "p2p-webrtc-direct" over HTTP or "p2p-webrtc-direct" over HTTPS format multiaddr /ip4/1.2.3.4/tcp/3456/http/p2p-webrtc-direct

Reliable a WebSockets or WebSocketsSecure or HTTP or HTTPS or WebRTCStar or WebRTCDirect or TCP or UTP or QUIC format multiaddr /dnsaddr/ipfs.io/wss

Circuit /p2p/QmcgpsyWgH8Y8ajJz1Cu72KnS5uo2Aa2LpzU7kinSoooo4/p2p-circuit/p2p/QmUjNmr8TgJCn1Ao7DvMy4cjoZU15b9bwSCBLE3vwXiwgj