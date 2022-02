Node.js wrapper for the selenium chromedriver.

Installment

$ npm i macaca-chromedriver --save-dev

Custom port

Another option is to use port variable MACACA_CHROMEDRIVER_PORT

$ MACACA_CHROMEDRIVER_PORT=9516 macaca run --verbose

Custom binaries url

To use a mirror of the ChromeDriver binaries use npm config property chromedriver_cdnurl . Default is http://chromedriver.storage.googleapis.com .

$ npm install chromedriver --chromedriver_cdnurl=http://npm.taobao.org/mirrors/chromedriver

Or add property into your .npmrc file.

$ chromedriver_cdnurl=http://npm.taobao.org/mirrors/chromedriver

Another option is to use PATH variable CHROMEDRIVER_CDNURL .

$ CHROMEDRIVER_CDNURL=http://npm.taobao.org/mirrors/chromedriver npm install chromedriver

Quick Start

$ chromedriver

Custom Version

$ CHROMEDRIVER_VERSION=2.2x npm i macaca-chromedriver -g

versioning list: https://chromedriver.chromium.org/downloads

