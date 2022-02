Macaca Android driver

Installment

$ npm i macaca-android -g

To use a mirror of the Maven center.

$ MAVEN_MIRROR_URL=http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/ npm i macaca-android -g

Custom ChromeDriver Version

