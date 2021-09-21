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m3u

m3u8parse

by Gil Pedersen
3.3.0 (see all)

Structural parsing of Apple HTTP Live Streaming .m3u8 format

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145

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24

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Last Commit

5mos ago

Contributors

1

Package

Dependencies

2

License

BSD-2-Clause

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

No?

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Readme

M3U8Parse

Structural parsing of Apple HTTP Live Streaming .m3u8 files.

This module is tested and is used in production systems.

Node.js CI

TODO

  • Validation option.

License

(BSD 2-Clause License)

Copyright (c) 2013-2020, Gil Pedersen <gpdev@gpost.dk>
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

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