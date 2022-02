Read and parse m3u8 playlist into array

Example

input

#EXTM3U #EXT-X-MEDIA :TYPE=VIDEO,GROUP-ID= "chunked" ,NAME= "Source" ,AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES http: #EXT-X-PLAYLIST-TYPE :VOD #EXTINF : 10 ,

output

[ { "MEDIA" : { "TYPE" : "VIDEO" , "GROUP-ID" : "chunked" , "NAME" : "Source" , "AUTOSELECT" : "YES" , "DEFAULT" : "YES" } }, "http://1.example.com/index.m3u8" , { "PLAYLIST-TYPE" : "VOD" }, { "EXTINF" : "10" } ]

Usage

const m3u = require ( 'm3u8-reader' ) const fs = require ( 'fs' ) console .log(m3u(fs.readFileSync( 'test.m3u8' , 'utf8' )))

License

MIT, 2016 (c) Dmitry Tsvettsikh