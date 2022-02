m3u8

node-m3u8 is a streaming m3u8 parser tailored for dealing with Apple's HTTP Live Streaming protocol. It may work for other m3u files, but I have not tested it for those uses.

example

var m3u8 = require ( 'm3u8' ); var fs = require ( 'fs' ); var parser = m3u8.createStream(); var file = fs.createReadStream( '/path/to/file.m3u8' ); file.pipe(parser); parser.on( 'item' , function ( item ) { }); parser.on( 'm3u' , function ( m3u ) { });

All items and the m3u object have toString() methods for conversion to m3u8. Attributes and properties have getter/setters on m3u and item objects:

parser . on ( 'item' , function (item) { var duration = item. get ( 'bandwidth' ); item. set ( 'uri' , 'http://example.com/' + item. get ( 'uri' )); });

The M3U and Item objects are available on m3u8:

var m3u8 = require ( 'm3u8' ); var m3u = m3u8.M3U.create(); m3u.addPlaylistItem({ duration : 10 , uri : 'file' });

See tests for more usage patterns.