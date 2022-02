PhyTouch

丝般顺滑的触摸运动方案

Smooth scrolling, rotation, pull to refresh and any motion for the web.

Install

npm install phy-touch

Usage

var phyTouch = new PhyTouch({ touch : "#wrapper" , vertical : true , target : { y : 0 }, property : "y" , min : 100 , max : 2000 , sensitivity : 1 , factor : 1 , moveFactor : 1 , step : 45 , bindSelf : false , maxSpeed : 2 , value : 0 , change : function ( value ) { target.style.transform = "translate(0," + value + "px)" target.style.webkitTransform = "translate(0," + value + "px)" }, touchStart : function ( evt, value ) { }, touchMove : function ( evt, value ) { }, touchEnd : function ( evt,value ) { }, tap : function ( evt, value ) { }, pressMove : function ( evt, value ) { }, animationEnd : function ( value ) { } })

通过对象的实例可以自行运动DOM:

phyTouch.to(value, time, ease)

value 是必填项

是必填项 time 是非必填项,默认值是600

是非必填项,默认值是600 ease 是非必填项,默认值是先加速后减速的运动函数,CSS版本默认值是 cubic-bezier(0.1, 0.57, 0.1, 1)

通过对象的实例可以自行停止DOM运动:

phyTouch.stop()

Pull To Refresh: http://alloyteam.github.io/PhyTouch/refresh/pull_refresh/

QQ KanDian: http://alloyteam.github.io/PhyTouch//refresh/infinite/kandian.html

Full Page Scroll : http://alloyteam.github.io/PhyTouch/full_page/

Simple : http://alloyteam.github.io/PhyTouch/example/simple.html

3D : http://alloyteam.github.io/PhyTouch/example/3d.html

Rotate : http://alloyteam.github.io/PhyTouch/example/rotate.html

Carousel : http://alloyteam.github.io/PhyTouch/example/carousel.html

Carousel2 : http://alloyteam.github.io/PhyTouch/example/carousel2.html

Three.js : http://alloyteam.github.io/PhyTouch/example/threejs/

License

This content is released under the MIT License.