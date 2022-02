Lossless LZW compression/decompression implemented in JavaScript for strings/JSON/JS objects.

Install lzwCompress from npm:

npm install lzwcompress

And then to use it in your node.js applications:

import lzwCompress from 'lzwcompress'; const json = { name: 'Mr. JavaScript Kumar', age: 42, start_date: new Date(), address: { street: '123 MG Road', city: 'Mumbai', state: 'Maharashtra', country: 'India' } }; // to compress objects const compressed = lzwCompress.pack(json); // to uncomress const original = lzwCompress.unpack(compressed); console.log(original);

Applies LZW compression and JSON key optimization and makes JSON (or any javascript object) smaller for local storage, to ship up to the server etc.

License

MIT License

Other Libraries

For use in Angular 1.X projects, check out the angular-lzwcompress module