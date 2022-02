lzbase62

LZ77(LZSS) based compression algorithm in base62 for JavaScript.

The compressed result will be a string in base 62 (0-9A-Za-z) characters.

This is useful when storing large amounts of data in size-limited storage such as localStorage or cookies.

Demo

Installation

npm

$ npm install --save lzbase62

Usage

var data = 'hello hello hello' ; console .log(data.length); var compressed = lzbase62.compress(data); console .log(compressed); console .log(compressed.length); console .log(compressed.length < data.length); var decompressed = lzbase62.decompress(compressed); console .log(decompressed); console .log(decompressed === data);

node

const lzbase62 = require ( 'lzbase62' ); const compressed = lzbase62.compress( 'hello hello hello' );

webpack etc.

import lzbase62 from 'lzbase62' ; const compressed = lzbase62.compress( 'hello hello hello' );

browser (standalone)

< script src = "lzbase62.min.js" > </ script > < script > var compressed = lzbase62.compress( 'hello hello hello' ); </ script >

Object lzbase62 is defined in the global scope if running in the browser window. ( window.lzbase62 )

API

Compress data to a base62 [0-9a-zA-Z] encoded string.

Arguments

data (string) : Input data

(string) : Input data [options] (object) : Compress options onData (function (data) {}) : Called when a data is chunked onEnd (function () {}) : Called when process is finished

(object) : Compress options

Returns

(string) : Compressed data

Example

Compress string

var compressed = lzbase62.compress( 'abcabcabcabcabc' ); console .log(compressed);

Compress data using onData events

var string = 'hello hello hello' ; var compressed = []; lzbase62.compress(string, { onData : function ( data ) { compressed.push(data); }, onEnd : function ( ) { console .log(compressed.join( '' )); } });

Decompress data from a base62 [0-9a-zA-Z] encoded string.

Arguments

data (string) : Input data

(string) : Input data [options] (object) : Decompress options onData (function (data) {}) : Called when a data is chunked onEnd (function () {}) : Called when process is finished

(object) : Decompress options

Returns

(string) : Decompressed data

Example

Decompress string

var decompressed = lzbase62.decompress( 'tRSTxDM' ); console .log(decompressed);

Decompress data using onData events

var compressed = 'tYVccfrgxGL' ; var decompressed = []; lzbase62.decompress(compressed, { onData : function ( data ) { decompressed.push(data); }, onEnd : function ( ) { console .log(decompressed.join( '' )); } });

License

MIT