Lune

Lune.js — calculate the phases of the moon.

Installation

npm install lune

Usage

To calculate current phase information:

var lune = require ( 'lune' ) var current_phase = lune.phase() console .log(current_phase)

{ phase : 0.3435664924086369 , illuminated : 0.7773055846628978 , age : 10.1457207715498 , distance : 386679.7626047325 , angular_diameter : 0.5150467579643708 , sun_distance : 148929846.0148686 , sun_angular_diameter : 0.5354732715700135 }

var lune = require ( 'lune' ) var some_date = new Date ( '2014-02-17T00:00-0500' ) var some_date_phase = lune.phase(some_date) console .log(some_date_phase)

{ phase : 0.568204641580006 , illuminated : 0.9547862069882863 , age : 16.779417556565985 , distance : 396084.54752883443 , angular_diameter : 0.5028172882344054 , sun_distance : 147822484.14817196 , sun_angular_diameter : 0.5394845874736046 }

var lune = require ( 'lune' ) var recent_phases = lune.phase_hunt() console .log(recent_phases)

{ new_date : Tue Mar 08 2016 20 : 55 : 59 GMT -0500 (EST), q1_date : Tue Mar 15 2016 13 : 04 : 23 GMT -0400 (EDT), full_date : Wed Mar 23 2016 08 : 01 : 38 GMT -0400 (EDT), q3_date : Thu Mar 31 2016 11 : 18 : 41 GMT -0400 (EDT), nextnew_date : Thu Apr 07 2016 07 : 25 : 20 GMT -0400 (EDT) }

var lune = require ( 'lune' ) var some_date = new Date ( '2014-02-17T00:00-0500' ) var some_date_phase = lune.phase_hunt(some_date) console .log(some_date_phase)

{ new_date : Thu Jan 30 2014 16 : 40 : 35 GMT -0500 (EST), q1_date : Thu Feb 06 2014 14 : 22 : 33 GMT -0500 (EST), full_date : Fri Feb 14 2014 18 : 54 : 46 GMT -0500 (EST), q3_date : Sat Feb 22 2014 12 : 16 : 56 GMT -0500 (EST), nextnew_date : Sat Mar 01 2014 03 : 02 : 41 GMT -0500 (EST) }

var lune = require ( 'lune' ) var phase_list = lune.phase_range( new Date ( '2014-01-01T00:00:00.000Z' ), new Date ( '2014-03-31T23:59:59.999Z' ), lune.PHASE_FULL ) console .log(phase_list)

Possible values for the third argument of the function are:

lune.PHASE_NEW (new moon)

(new moon) lune.PHASE_FIRST (first quarter moon)

(first quarter moon) lune.PHASE_FULL (full moon)

(full moon) lune.PHASE_LAST (third or last quarter moon)

[ Wed Jan 01 2014 06 : 15 : 02 GMT -0500 (EST), Thu Jan 30 2014 16 : 40 : 35 GMT -0500 (EST), Sat Mar 01 2014 03 : 02 : 41 GMT -0500 (EST), Sun Mar 30 2014 14 : 48 : 06 GMT -0400 (EDT) ]

Image

Moon image graciously provided by Mike DiLuigi.

Contributing

Please feel free to contribute to this project! :) Pull requests and feature requests welcome!

License

See LICENSE file in this repo