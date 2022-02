A module for creating, reading, updating, and deleting system cron jobs

Installation

$ npm install crontab

Examples

Working with jobs

require ( 'crontab' ).load( function ( err, crontab ) { var job = crontab.create( 'ls -la' , '0 7 * * 1,2,3,4,5' ); var job = crontab.create( 'ls -lh' , new Date ( 1400373907766 )); var job = crontab.create( 'ls -lt' , null , 'comment 2' ); var job = crontab.create( 'ls -la' , '@reboot' ); var job = crontab.create(); if (job == null ) { console .log( 'failed to create job' ); } var job = crontab.create( 'ls -lr' , '0 7 * * 1,2,3,4,5' , 'comment 3' ); crontab.remove(job); crontab.remove({ command : 'ls -lh' , comment : /comment 2/ }); var job = crontab.create( 'ls -l' ); job.minute().at( 0 ); job.hour().between( 8 , 17 ); job.dow().between( 'mon' , 'fri' ); var job = crontab.create( 'ls -l' ); job.hour().between( 19 , 0 ).every( 2 ); job.hour().between( 0 , 6 ).every( 2 ); job.dow().between( 'mon' , 'fri' ); var job = crontab.create( 'ls -l' ); job.month().between( 'jun' , 'sep' ); var job = crontab.create( 'ls -l' ); job.minute().at( 30 ); job.hour().at( 9 ); job.dom().on( 24 ); job.month().in( 'dec' ); var jobs = crontab.jobs(); var jobs = crontab.jobs({ command : 'ls -l' , comment : /comment 1/ }); crontab.reset(); crontab.save( function ( err, crontab ) { }); console .log(crontab); });

Working with environment variables

require ( 'crontab' ).load( function ( err, crontab ) { var vars = crontab.vars(); var vars = crontab.vars({ name : 'FOO' }); var vars = crontab.vars({ val : 'bar' }); var vars = crontab.vars({ name : 'FOO' , val : 'bar' }); var vars = crontab.vars( 'FOO' ); crontab.vars().add( 'FOO' , 'foo' ); crontab.vars().add({ 'FOO' : 'foo' , 'BAR' : '1' }); crontab.vars().rm(); crontab.vars({ name : 'FOO' }).rm(); crontab.save( function ( err, crontab ) { }); });

Naive reboot

require ( 'crontab' ).load( function ( err, crontab ) { if (err) { return console .error(err); } var command = 'ls -l' ; crontab.remove({ command :command}); crontab.create(command, '@reboot' ); crontab.save( function ( err, crontab ) { }); });

More robust reboot and forever

require ( 'crontab' ).load( function ( err, crontab ) { if (err) { return console .error(err); } var uuid = '64d967a0-120b-11e0-ac64-0800200c9a66' ; var nodePath = process.execPath.split( '/' ).slice( 0 , -1 ).join( '/' ); var exportCommand = 'export PATH=' + nodePath + ':$PATH' ; var foreverCommand = require ( 'path' ).join(__dirname, 'node_modules' , 'forever' , 'bin' , 'forever' ); var sysCommand = exportCommand + ' && ' + foreverCommand + ' start ' + __filename; crontab.remove({ comment :uuid}); crontab.create(sysCommand, '@reboot' , uuid); crontab.save( function ( err, crontab ) { console .log(err) }); });

Specific user

require ( 'crontab' ).load( 'alice' , function ( err, crontab ) { if (err) { return console .error(err); } crontab.save( function ( err, crontab ) { console .log(err) }); });

Author

Blagovest Dachev

Copyright

Blagovest Dachev (2010-2014)

Martin Owens (2009-2012)

Credits

This is a JavaScript port of a Python package by Martin Owens

License

GPL3