基于 Promise 对象实现更简单的 request 使用方式,支持请求和响应拦截

支持全局挂载

支持多个全局配置实例

支持自定义验证器

支持文件上传/下载

支持task 操作

支持自定义参数

支持多拦截器

对参数的处理比uni.request 更强

安装

使用npm

npm i luch-request -S

使用npm前阅读快速上手

github

github 安装依赖后 npm run build ,使用DCloud/luch-request 文件夹即可

DCloud插件市场

Example

创建实例

import Request from '@/utils/luch-request/index.js' const http = new Request();

执行 GET 请求

http.get( '/user/login' , { params : { userName : 'name' , password : '123456' }}).then( res => { }).catch( err => { }) http.get( '/user/login' , { params : { userName : 'name' , password : '123456' }, header : {}, dataType : 'json' , custom : { auth : true }, responseType : 'text' , timeout : 60000 , sslVerify : true , withCredentials : false , getTask : ( task, options ) => { }, validateStatus : function validateStatus ( statusCode ) { return statusCode >= 200 && statusCode < 300 } }).then( res => { }).catch( err => { })

执行 POST 请求

http.post( '/user/login' , { userName : 'name' , password : '123456' } ).then( res => { }).catch( err => { }) http.post( '/user/login' , { userName : 'name' , password : '123456' }, { params : {}, header : {}, dataType : 'json' , custom : { auth : true }, responseType : 'text' , timeout : 60000 , sslVerify : true , withCredentials : false , getTask : ( task, options ) => { }, validateStatus : function validateStatus ( statusCode ) { return statusCode >= 200 && statusCode < 300 } }).then( res => { }).catch( err => { })

执行 upload 请求

http.upload( 'api/upload/img' , { params : {}, files : [], fileType : 'image/video/audio' , filePath : '' , custom : { auth : true }, name : 'file' , timeout : 60000 , header : {}, formData : {}, getTask : ( task, options ) => { } }).then( res => { }).catch( err => { })

常见问题

为什么会请求两次? 总有些小白问这些很那啥的问题,有两种可能,一种是'post三次握手',还有一种可能是 本地访问接口时跨域请求,所以浏览器会先发一个option 去预测能否成功,然后再发一个真正的请求 (自己观察请求头,Request Method,百度简单请求)。 如何跨域? 问的人不少,可以先百度了解一下。如何跨域 post 怎么传不了数组的参数啊? uni-request 可以点击看一下uni-request 的api 文档,data支持的文件类型只有 Object/String/ArrayBuffer

TypeError: undefined is not an object (evaluating 'this.$http.get') import { http } from '@/utils/luch-request/index.js'

什么参数需要在 setConfig 设置?什么参数需要在 request 拦截器设置? setConfig 适用于设置一些静态的/默认的参数;比如header 里的一些默认值、默认全局参数(全局请求配置)。 token 并不适合在这里设置。

interceptors.request 拦截器适用范围较广,但我仍然建议把一些静态的东西放在 setConfig 里。拦截器会在每次请求调用,而 setConfig 仅在调用时修改一遍。

tip

nvue 不支持全局挂载

当前的hbuilderx 版本号:beat-3.0.4 alpha-3.0.4

推荐使用下载插件的方式使用。如果本插件完全满足你的需求可直接使用 npm 安装

安装 license: MIT

关于问问题

如何问问题

如何问问题

问问题之前请换位思考,如果自己要解决这个问题,需要哪些信息 仔细阅读文档,检查代码 说明运行环境,比如:app端 ios、android 版本号、手机机型、普遍现象还是个别现象(越详细越好) 发出代码片段或者截图至邮箱(很重要) 或者可以在上方的'issue提交' 里发出详细的问题描述 以上都觉得解决不了你的问题,可以加QQ: 370306150

