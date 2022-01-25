追本溯源，穿越沉浮

LuLu UI

LuLu UI 是阅文集团荣誉出品的前端 UI 组件库。

形象气质如下图，更柔软，更亲近，同时简单灵活，对用户侧非常友好，非常适合面向外部用户的 PC 网站，或者需要轻量与敏捷的项目。

文档

关于适合使用 LuLu UI 的场景，可以访问下面的视频介绍：

教程

上手简单

LuLu 整个项目就是提供一些 UI 组件的 JS 和 CSS，很纯粹的 JS 和 CSS，贴近原生，简单直白。

LuLu UI 支持直接引入 CSS 和 JS 文件地址，所有主题通用，例如下面的代码引用了全部的 UI 组件库：

< html lang = "zh" > < head > < meta charset = "UTF-8" > < meta http-equiv = "X-UA-Compatible" content = "IE=edge" > < meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1.0" > < title > LuLu UI Pure 主题 </ title > < link rel = "stylesheet" href = "https://qidian.gtimg.com/lulu/pure/css/common/ui.min.css" > </ head > < body > < script src = "https://qidian.gtimg.com/lulu/pure/js/common/all.min.js" > </ script > < script > </ script > </ body > </ html >

您也可以直接单独引入某一个组件，例如：

< link rel = "stylesheet" href = "https://qidian.gtimg.com/lulu/pure/css/common/ui/Dialog.css" >

< script src = "https://qidian.gtimg.com/lulu/pure/js/common/ui/Dialog.js" > </ script >

Edge 主题还支持浏览器原生的 import 引入，例如：

< script type = "module" > import Dialog from 'https://qidian.gtimg.com/lulu/edge/js/common/ui/Dialog.js' ; </ script >

LuLu UI 基于原生 HTML 特性构建，因此使用的时候 HTML 还是原来的 HTML，CSS 还是原来的 CSS，无需掌握流行概念，参照文档，复制复制，粘贴粘贴，效果就出来了。

由于 LuLu UI 中的代码基础，结构简单，没有炫技成分，也没有复杂技巧，因此非常适合新人的学习。

使用场景广泛

LuLu UI 既保留了传统插件即插即用的特性，也支持适合多人合作的模块化加载方式，因此适用场景更加广泛。

单人完成的某个简单运营活动页，需要个弹框提示功能，可以直接引入 LuLu UI 中的 Dialog.js，就可以使用了。

某网站看中了 LuLu UI 某一个组件，例如日期选择功能，想拿过来使用， <script> 引入日期选择JS，然后就可以使用了。

引入日期选择JS，然后就可以使用了。 对于多人合作大型项目，可以基于 AMD/CMD 规范，或者 ES6 原生的 import/export 进行模块化加载与开发。

对于 Vue 或者 React 项目，想要使用某个组件，但又不希望引入一大堆东西，则 LuLu UI 非常合适，支持 Vue/React 单独引入（见下方使用示意）。

安装：

npm install lu2

在 Vue-CLI 环境中：

< script > import Dialog from 'lu2/theme/pure/js/common/ui/Dialog' </ script >

< style src = "lu2/theme/pure/css/common/ui/Button.css" > </ style > < style src = "lu2/theme/pure/css/common/ui/Dialog.css" > </ style >

React 框架中：

import "lu2/theme/edge/css/common/ui/Button.css" ; import "lu2/theme/edge/css/common/ui/Dialog.css" ; import Dialog from "lu2/theme/edge/js/common/ui/Dialog.js" ;

Svelte 框架中：

import Dialog from 'lu2/theme/pure/js/common/ui/Dialog.js' ; import 'lu2/theme/pure/css/common/ui.css' ;

成熟

LuLu UI 诞生于 2015 年，非 KPI 项目，服务于真实业务场景，会一直不断迭代，不要担心遇到问题会无人问津。

开源是件严肃的事情，LuLu UI 一直认为，如果组件还没有达到不动如山的境地，那就应该继续埋头打磨。这么多年过去了，LuLu UI 经过阅文集团对内对外近20个大中小型项目的实践与打磨，无论是交互细节还是代码本身细节，LuLu UI 现在都已经可以做到不显山露水了。

体验

LuLu UI 支持高清屏幕，支持辅助阅读设备无障碍访问，以及不少 UI 框架忽略的键盘无障碍访问。

借助扎实的前端基础知识，LuLu UI 有着很多创新的细节打磨，举个例子：如果用户是通过鼠标点击按钮打开的弹框，则弹框界面平平无奇；如果用户是通过 ENTER 回车键点击按钮打开的弹框，则弹框中的按钮默认会 outline 高亮！

这样的细节处理对于 C 端产品颇有价值。

快速了解项目目录结构

所有资源都在 /theme/ 目录下，目前支持4个主题：

Modern 主题

基于 jQuery，兼容 IE7+，针对 PC 网站。分 sass, css 和 js 3个目录，如果你不想要 sass，那这个文件夹就不用管。图片资源在 css 目录下。

基于 jQuery，兼容 IE7+，针对 PC 网站。分 sass, css 和 js 3个目录，如果你不想要 sass，那这个文件夹就不用管。图片资源在 css 目录下。 Peak 主题

基于 jQuery，兼容 IE8+，针对PC网站。分 sass, css 和 js 3个目录，如果你不想要 sass，那这个文件夹就不用管。图片资源在 css 目录下。

基于 jQuery，兼容 IE8+，针对PC网站。分 sass, css 和 js 3个目录，如果你不想要 sass，那这个文件夹就不用管。图片资源在 css 目录下。 Pure 主题

原生 JavaScript 编写，兼容 IE9+，PC，Mobile 网站通用。分 css 和 js 2个目录，没有图片资源目录，所有图像 CSS 内联。

原生 JavaScript 编写，兼容 IE9+，PC，Mobile 网站通用。分 css 和 js 2个目录，没有图片资源目录，所有图像 CSS 内联。 Edge 主题

原生 JavaScript 编写，ES6 module，兼容现代浏览器，PC，Mobile 网站通用，Vue、Preact、React全兼容，是面向未来的现代 Web 组件库。

组件分 ui 和 comp 两个目录，前者是 UI 组件，后者是基于 UI 组件整合的前端解决方案。

更具体信息可以参见：

文档在 gh-pages 分支。

另外，本 git 只展示了输出版本，原始 git 项目在公司内部，测试目录并未对外，并不是说本项目没有测试用例，以及 theme 中的 CSS 和 JS 文件就是开发版本，非编译版本，fork 项目后可直接二次开发。

项目成员

排名不分先后：nanaSun，ziven27，lennonover，wiia, popeyesailorman, 5ibinbin, littleLionGuoQing, peter006qi, HSDPA-wen, ShineaSYR, xiaoxiao78

其他说明

因为 IE7 大势已去，目前 modern 主题已停止维护。

组件均有测试，不过在内部项目中，没有对外。

LuLu UI 的设计理念、使用方式不同于常规 UI 组件库。

LuLu UI 没有版本概念，均以发包日期作为版本号。

MIT License