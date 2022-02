很抱歉,这个项目已不再维护了,可能很长一段时间都不会更新了。

演示

试试

点我直接进入演示页面

简述

在客户端压缩好要上传的图片可以节省带宽更快的发送给后端,特别适合在移动设备上使用。

为什么需要

已踩过很多坑,经过几个版本迭代,以及很多很多网友的反馈帮助、机型测试 图片扭曲、某些设备不自动旋转图片方向,没有jpeg压缩算法..

不支持new Blob,formData构造的文件size为0..

还有某些机型和浏览器(例如QQX5浏览器)莫名其妙的BUG.. 按需加载(会根据对应设备自动异步载入JS文件,节省不必要带宽) 原生JS编写,不依赖例如 jquery 等第三方库,支持AMD or CMD规范。

尽管如此,在某些 Android 下依然有莫名其妙的问题,在您使用前,请一定大致浏览下 issues

如何获取

通过以下方式都可以下载:

执行 npm i lrz (推荐) 执行 bower install lrz

接着在页面中引入

< script src = "./dist/lrz.bundle.js" > </ script >

如何使用

如果您的图片来自用户拍摄或者上传的,您需要一个 input file 来获取图片。

< input id = "file" type = "file" accept = "image/*" />

接着通过change事件可以得到用户选择的图片

document .querySelector( '#file' ).addEventListener( 'change' , function ( ) { lrz( this .files[ 0 ]) .then( function ( rst ) { console .log(rst); }) .catch( function ( err ) { }) .always( function ( ) { }); });

如果您的图片不是来自用户上传的,那么也可以直接传入图片路径。

lrz( './xxx/xx/x.png' ) .then( function ( rst ) { }) .catch( function ( err ) { }) .always( function ( ) { });

后端处理

后端处理请查看WIKI。

API

具体参数说明请查看WIKI。

兼容性

IE10以上及大部分非IE浏览器(chrome、微信什么的)

FAQ

有疑问请直接在 issues 中提问

感谢

以上在之前的版本帮忙参与维护的朋友,以及提出问题的朋友们,真的真的很感谢你们。:D