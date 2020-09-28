很抱歉，这个项目已不再维护了，可能很长一段时间都不会更新了。
在客户端压缩好要上传的图片可以节省带宽更快的发送给后端，特别适合在移动设备上使用。
已踩过很多坑，经过几个版本迭代，以及很多很多网友的反馈帮助、机型测试
按需加载（会根据对应设备自动异步载入JS文件，节省不必要带宽）
原生JS编写，不依赖例如
jquery等第三方库，支持AMD or CMD规范。
尽管如此，在某些
Android下依然有莫名其妙的问题，在您使用前，请一定大致浏览下 issues
通过以下方式都可以下载：
npm i lrz（推荐）
bower install lrz
接着在页面中引入
<script src="./dist/lrz.bundle.js"></script>
如果您的图片来自用户拍摄或者上传的，您需要一个
input file来获取图片。
<input id="file" type="file" accept="image/*" />
接着通过change事件可以得到用户选择的图片
document.querySelector('#file').addEventListener('change', function () {
lrz(this.files[0])
.then(function (rst) {
// 处理成功会执行
console.log(rst);
})
.catch(function (err) {
// 处理失败会执行
})
.always(function () {
// 不管是成功失败，都会执行
});
});
如果您的图片不是来自用户上传的，那么也可以直接传入图片路径。
lrz('./xxx/xx/x.png')
.then(function (rst) {
// 处理成功会执行
})
.catch(function (err){
// 处理失败会执行
})
.always(function () {
// 不管是成功失败，都会执行
});
IE10以上及大部分非IE浏览器（chrome、微信什么的）
Q：有时拍摄完照片后，页面自动刷新或闪退了。
A：虽然已作了优化处理，但内存似乎还是爆掉了，常见于低配android手机，建议每次只处理一张图片。
Q: 怎么批量上传图片?
A: 您可以自己写个循环来传入用户多选的图片，但在移动端上请谨慎处理，原因同上。
Q: 直接传入图片路径的无法生成图片
A: 可能是跨域的问题，具体请看CORS_enabled_image
Q: 想要商用可以吗？
A: 没问题，但请留意issue里已知的问题。
以上在之前的版本帮忙参与维护的朋友，以及提出问题的朋友们，真的真的很感谢你们。：D