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by 曾浩
4.9.41 (see all)

🔥 前端本地客户端压缩图片，兼容IOS，Android，PC、自动按需加载文件

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Last Commit

1yr ago

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8

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2

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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🚨重要!!

很抱歉，这个项目已不再维护了，可能很长一段时间都不会更新了。

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简述

在客户端压缩好要上传的图片可以节省带宽更快的发送给后端，特别适合在移动设备上使用。

为什么需要

  1. 已踩过很多坑，经过几个版本迭代，以及很多很多网友的反馈帮助、机型测试

    • 图片扭曲、某些设备不自动旋转图片方向，没有jpeg压缩算法..
    • 不支持new Blob,formData构造的文件size为0..
    • 还有某些机型和浏览器（例如QQX5浏览器）莫名其妙的BUG..

  2. 按需加载（会根据对应设备自动异步载入JS文件，节省不必要带宽）

  3. 原生JS编写，不依赖例如jquery等第三方库，支持AMD or CMD规范。

尽管如此，在某些 Android 下依然有莫名其妙的问题，在您使用前，请一定大致浏览下 issues

如何获取

通过以下方式都可以下载：

  1. 执行npm i lrz（推荐）
  2. 执行bower install lrz

接着在页面中引入

<script src="./dist/lrz.bundle.js"></script>

如何使用

方式1:

如果您的图片来自用户拍摄或者上传的，您需要一个input file来获取图片。

<input id="file" type="file" accept="image/*" />

接着通过change事件可以得到用户选择的图片

document.querySelector('#file').addEventListener('change', function () {
    lrz(this.files[0])
        .then(function (rst) {
            // 处理成功会执行
            console.log(rst);
        })
        .catch(function (err) {
            // 处理失败会执行
        })
        .always(function () {
            // 不管是成功失败，都会执行
        });
});

方式2：

如果您的图片不是来自用户上传的，那么也可以直接传入图片路径。

lrz('./xxx/xx/x.png')
        .then(function (rst) {
            // 处理成功会执行
        })
        .catch(function (err){
            // 处理失败会执行
        })
        .always(function () {
            // 不管是成功失败，都会执行
        });

后端处理

后端处理请查看WIKI。

API

具体参数说明请查看WIKI。

兼容性

IE10以上及大部分非IE浏览器（chrome、微信什么的）

FAQ

有疑问请直接在 issues 中提问

  • Q：有时拍摄完照片后，页面自动刷新或闪退了。

  • A：虽然已作了优化处理，但内存似乎还是爆掉了，常见于低配android手机，建议每次只处理一张图片。

  • Q: 怎么批量上传图片?

  • A: 您可以自己写个循环来传入用户多选的图片，但在移动端上请谨慎处理，原因同上。

  • Q: 直接传入图片路径的无法生成图片

  • A: 可能是跨域的问题，具体请看CORS_enabled_image

  • Q: 想要商用可以吗？

  • A: 没问题，但请留意issue里已知的问题。

感谢

以上在之前的版本帮忙参与维护的朋友，以及提出问题的朋友们，真的真的很感谢你们。：D

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