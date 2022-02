Logging component for loopback using bunyan logger with additional loopback specific hooks and log management API

Note: Removing support for connector hook instrumentation given changes with loopback-context.

Features

Default logger using bunyan

Can use of custom bunyan streams to create root logger

Hook: Basic performance instrumentation for remote execution

Hook: Log management API (configurable)

Usage

Example server.js:

var loopback = require ( 'loopback' ); var boot = require ( 'loopback-boot' ); var bunyan = require ( 'bunyan' ); var rootLogger = bunyan.createLogger({ name : 'myloopbackAPI' }); var logger = require ( 'loopback-component-logger' )(rootLogger); var app = module .exports = loopback();

If rootLogger is not provide, the component creates a logger with default bunyan settings:

var loopback = require ( 'loopback' ); var boot = require ( 'loopback-boot' ); var logger = require ( 'loopback-component-logger' )(); var app = module .exports = loopback();

Child loggers can be created for model as shown below. By default child loggers inherit the log level from root.

var logger = require ( 'loopback-component-logger' )( 'TestModel' ); module .exports = function ( TestModel ) { logger.debug( 'Initializing TestModel' ); };

To add hooks and log management API to loopback, add configuration to component-config.json:

{ "loopback-component-explorer" : { "mountPath" : "/explorer" }, "loopback-component-logger" : { "enableAPI" : true } }

License

MIT.

See Also