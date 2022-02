Long timeouts

Long timeout makes it possible to have a timeout or interval that is longer than 24.8 days (2^31-1 milliseconds).

Usage

var lt = require ( 'long-timeout' ) var timeout = lt.setTimeout( function ( ) { console .log( 'in 30 days' ) }, 1000 * 60 * 60 * 24 * 30 ) var interval = lt.setInterval( function ( ) { console .log( 'every 30 days' ) }, 1000 * 60 * 60 * 24 * 30 ) lt.clearTimeout(timeout) lt.clearInterval(interval)

Install

npm install long -timeout

Licence

MIT